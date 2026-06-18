BESSER WIRTSCHAFTEN: Buchhaltung & Co mit KI mit Vortragenden Gerhard Stockinger

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „BESSER WIRTSCHAFTEN“ fand kürzlich in der WKNÖ-Bezirksstelle Melk ein praxisorientierter Workshop zum Thema „Buchhaltung & Co. mit KI“ statt. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Gelegenheit, um sich über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten künstlicher Intelligenz im Finanz- und Rechnungswesen zu informieren.

Im Workshop zeigte Vortragender Gerard Stockinger anhand konkreter Praxisbeispiele, wie moderne KI-Tools Unternehmen bei administrativen und buchhalterischen Aufgaben unterstützen können. Im Mittelpunkt standen verschiedene Anwendungsfälle aus dem betrieblichen Alltag. So wurde unter anderem demonstriert, wie mit ChatGPT Codex Eingangsrechnungen automatisiert in Excel-Dokumente übertragen werden können und wie mit Claude Artifacts innerhalb weniger Minuten eine Anwendung erstellt, die Bonbelege ausgelesen und verarbeitet werden können. Die zahlreichen Fragen und Diskussionsbeiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten das große Interesse am Thema und machten deutlich, dass sich viele Betriebe bereits intensiv mit den Chancen und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz auseinandersetzen.

„Gerade durch die praxisnahen Demonstrationen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konkrete Einsatzmöglichkeiten für ihre eigenen Unternehmen mitnehmen. Solche Veranstaltungen leisten einen wichtigen Beitrag, um die digitale Kompetenz unserer regionalen Betriebe weiter zu stärken“, betonte WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger.