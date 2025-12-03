BESSER WIRTSCHAFTEN - Handy-Videos für KMU

Im Rahmen der Workshopreihe „BESSER WIRTSCHAFTEN“ fand am 18. November ein weiterer praxisorientierter Workshop für KMU’s aus dem Bezirk Melk statt. Unter dem Titel „Handy-Videos für KMU“ erhielten die Teilnehmenden wertvolle Tipps, wie professionelle Videoclips einfach mit dem Smartphone erstellt werden können.

Die Workshopleiterin Michaela Pechhacker vermittelte Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Videoproduktion. Im Fokus standen die Grundlagen von Storytelling, Schnitt und Ton sowie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Kurzvideos für Website, Social Media und Präsentationen.

Besonders geschätzt wurde der hohe Praxisanteil: Die Teilnehmenden konnten direkt ausprobieren, wie sich mit einfachen Mitteln ansprechende Videos für den eigenen Betrieb gestalten lassen. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, KMU bei der Digitalisierung zu unterstützen und praxisnahe Anwendungen zugänglich zu machen.

Die Veranstaltung war erneut ein voller Erfolg und zeigt, wie wichtig digitale Kompetenzen für Unternehmen sind.

Weitere Informationen zur Workshopreihe „BESSER WIRTSCHAFTEN“ finden Sie unter folgendem Link: BESSER WIRTSCHAFTEN – stationär & digital! - WKO