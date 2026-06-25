„Besser Wirtschaften“  Erfolgsimpulse für Unternehmen

Im Rahmen der kostenlosen Veranstaltungsreihe „Besser Wirtschaften“, organisiert von DIHOST und WKNÖ-Bezirksstelle Krems, informierten sich zahlreiche Unternehmer:innen aus dem Bezirk Krems über aktuelle Trends und Entwicklungen in den Bereichen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz.

In insgesamt fünf Workshops setzten sich die Betriebe unter fachkundiger Anleitung von Expert:innen intensiv mit praxisrelevanten KI-Tools für den Unternehmensalltag auseinander. Themen wie Suchmaschinenoptimierung, effektives Online-Marketing und die professionelle Präsentation von Produkten und Dienstleistungen mit dem Smartphone standen ebenso auf dem Programm wie die Vereinfachung von Buchhaltungsprozessen und modernes Personalmanagement mithilfe von KI-Werkzeugen.

„Digitalisierung und KI sind zentrale Erfolgsfaktoren unserer Zeit. Mit der Reihe ‚Besser Wirtschaften‘ haben wir konkrete Lösungsansätze und Best-Practice-Beispiele aufgezeigt“, betont Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck.

Die Unternehmer:innen zeigten sich begeistert von der gelungenen Kombination aus Fachvorträgen und praxisnahen Einblicken und nutzten die Workshops auch, um sich zu vernetzen, voneinander zu lernen und gemeinsam innovative Ansätze zu entwickeln.