BESSER WIRTSCHAFTEN – stationär & digital!  Infoabend zum Start der neuen Workshop-Reihe

Für den Geschäftserfolg wird das Wissen um digitale Werkzeuge und die Verschränkung von stationärem Betrieb und digitaler Welt immer wichtiger. Ziel der kostenfreien Workshops „BESSER WIRTSCHAFTEN – stationär & digital“ ist es, die Vorteile der stationären Betriebe mit digitalen Werkzeugen und er digitalen Welt zu verbinden.

Die Workshops werden vom Haus der Digitalisierung (ecoplus) und dem Digital Innovation Hub Ost gemeinsam mit der WKNÖ-Bezirksstelle Melk organisiert. In ihrer Begrüßung wies WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger auf die durch Innovation und Digitalisierung entstehenden Chancen und Möglichkeiten für KMU hin, die durch diese Workshops unterstützt werden sollen.

Innovation und neue Geschäftsmodelle für KMU

Mit einem spannenden Vortrag zu Innovation und neuen Geschäftsmodellen von Johannes Pracher (FH St. Pölten/StartUp Rampe) wurden die Chancen und Möglichkeiten durch digitale Werkzeuge beleuchtet.

Peter Brandstetter (ecoplus / DIHOST) präsentierte das Workshop-Programm und weitere Angebote für Klein- und Mittelbetriebe aus dem Haus der Digitalisierung und dem DIHOST.

Constanze Stockhammer (accent) gab einen prägnanten Überblick zur betrieblichen Nachhaltigkeit in KMU und zeigte praxisnahe Hebel in den Bereichen Energie- und Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft, Mitarbeitendenbeteiligung und transparente Kennzahlen auf. Der Input erfolgte im Rahmen von „ESG im Fokus“, einem EU-geförderten Projekt, das der accent Inkubator im Auftrag des Landes Niederösterreich durchführt.

Die nächsten Workshops finden am 7. Oktober zum Thema „Handy-Fotografie für KMU“ und am 22. Oktober zum Thema „Besser gefunden werden im Internet Google & SEO“ statt.

Alle Informationen und Anmeldung zu den kostenfreien Workshops finden Sie hier



© dihost V.l.: : Peter Brandstetter (Haus der Digitalisierung /DIHOST), Petra Fischer (accent), Karin Rosenberger (Bezirksstellenobfrau WKNÖ-Melk), Andreas Hofbauer (Bezirksstellenleiter WKNÖ-Melk), Johannes Pracher (FH St. Pölten/Startup Rampe)



