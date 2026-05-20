BESSER WIRTSCHAFTEN - Workshop: „KI -Tools für KMU“

Im Rahmen der Reihe „BESSER WIRTSCHAFTEN“ fand am 12. Mai in der WKNÖ-Bezirksstelle Melk ein weiterer Workshop statt, der sich der praktischen Nutzung von KI-Tools im Arbeitsalltag kleiner und mittlerer Betriebe widmete. Die Veranstaltung wurde von WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer und Peter Brandstetter von Haus der Digitalisierung / DIHOST eröffnet.

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Bezirk nutzten die Gelegenheit, um einen verständlichen und praxisnahen Einstieg in moderne KI-Anwendungen zu erhalten. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Betriebe mit überschaubarem Aufwand intelligente Werkzeuge einsetzen können, etwa für die Kundenkommunikation, die Recherche, die Erstellung von Inhalten oder die Optimierung interner Abläufe.

Workshopvortragender Philipp Müller erläuterte anschaulich, welche KI-Lösungen in unterschiedlichen Unternehmensbereichen sinnvoll eingesetzt werden können und worauf bei einer schrittweisen Einführung in bestehende Prozesse zu achten ist. Im Anschluss wurden die wichtigsten Tools auch noch live präsentiert, wodurch die Teilnehmenden konkrete Einblicke in reale Anwendungsfälle und sofort umsetzbare Einsatzmöglichkeiten erhielten.

„Die positive Resonanz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigt, dass Künstliche Intelligenz für viele Betriebe längst zu einem relevanten Zukunftsthema geworden ist. Gerade die verständliche Aufbereitung und der starke Praxisbezug machten den Workshop zu einer wertvollen Informationsveranstaltung für die regionale Wirtschaft“, so WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer.

Kommende Workshops:

BESSER WIRTSCHAFTEN – Chatbots erstellen für KMU – 28. Mai 2026

BESSER WIRTSCHAFTEN – Buchhaltung & Co mit KI – 1. Juni 2026

© WKNÖ V.l.: Peter Brandstetter (Haus der Digitalisierung / DIHOST), Vortragender Gerhard Stockinger und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer



