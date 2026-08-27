Besuch AUA Lehrwerkstätte

Einen spannenden Blick hinter die Kulissen des bedeutendsten Luftfahrtstandorts Österreichs konnten kürzlich Außenstellenobmann Mathias Past und Leiter Mario Freiberger bei einem Besuch der Austrian Lehrwerkstatt gewinnen. Derzeit werden mehr als 50 Jugendliche zu hochqualifizierten Fachkräften ausgebildet. Mit modernster Technik, praxisnaher Schulung und engagierten Ausbilderinnen und Ausbildern erhalten die Lehrlinge beste Voraussetzungen für ihre berufliche Zukunft und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit Österreichs.

© zVg V.l.: Franz Florian Huber, Mathias Past und Mario Freiberger