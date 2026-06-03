Besuch bei Drain2Energy

Drain 2 Energy ist eine Idee von Michael Eder (Ingenieurbüro Eder), in Kooperation mit Rabmer GreenTech GmbH, die für Vertrieb und Marketing zuständig sind.

Darum geht’s: Drain2Energy demonstriert einen innovativen Inhouse-Abwasserwärmetauscher, der auch Schwarzwasser aus Toiletten nutzbar macht, und sich besonders für Bestands­gebäude eignet. In zwei Umsetzungen wird die Technologie prototypisch erprobt und im Betrieb überwacht. Die Ergebnisse liefern zentrale Erkenntnisse zum Potenzial von Abwasserwärme als erneuerbare Wärmequelle und fördern den Einsatz dieser Technologie in Bestands- sowie Neubauten.

Der Prototyp wurde in Leiben aufgebaut. Die stellvertretende Vorsitzende der Jungen Wirtschaft Melk Martina Hochstöger besichtigte das Projekt und zeigte sich begeistert.

Es stellt sich als voller Erfolg heraus und befindet sich bereits in der nächsten Umsetzungsphase: Verkauf und Marketing. Der Wärmetauscher gewinnt Wärme aus Abwasser und ist bereits funktionsfähig für Industrie, Gesundheitswesen, Genossenschaften u. Wohnbau, Hotels und Thermen, aber auch Kommunen. Wichtig dabei ist eine größere Menge an Abwasser. Sie ermöglichen dadurch eine Wärmerückgewinnung und einen weiteren, innovativen, nachhaltigen Weg, vorhandene Ressourcen nachhaltig zu nutzen.

© Martina Hochstöger V.l.: Elisabeth Eder, Geschäftsführer Michael Eder, Julian Koller (Fa. Rabmer) und JW-Vorsitzende-Stellvertreterin Martina Hochstöger.



