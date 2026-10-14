LBS Theresienfeld zu Gast bei den Elektrofachhandelstagen

Die Lehrlingsausbildung und die Förderung des Branchennachwuchses haben für Obmann Gerhard Schabschneider einen besonders hohen Stellenwert. Das Landesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels unterstützte daher den Besuch der Schülerinnen und Schüler der LBS Theresienfeld bei den Elektrofachhandelstagen und übernahm die Kosten für die gemeinsame Busfahrt zur Messe. Dort erwartete die Jugendlichen ein vielseitiges, speziell auf Lehrlinge ausgerichtetes Programm. Auch Obmann Gerhard Schabschneider und Gremialgeschäftsführerin Katja Fischer waren vor Ort und nutzten die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit den Schülerinnen und Schülern.