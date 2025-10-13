Besuch der Wirtschaftskammer Tulln durch Schülerinnen und Schüler der HAS Tulln

Die Handelsschule (HAS) Tulln besuchte vor kurzem die Bezirksstelle Tulln. Wirtschaftspädagogin Marion Svoboda erarbeitete mit Ihren Schülerinnen und Schülern im Gegenstand Betriebswirtschaft und Rechnungswesen (BWR) das Thema Unternehmensgründung.

Die Drittklässler arbeiteten Unternehmenskonzepte von der Unternehmensidee bis zur theoretischen Anmeldung aus. Im Rahmen von Gründungsworkshops präsentierten die Schüler:innen in Gruppen ihre Ideen, wie den Verkauf von Trinkflaschen aus Zuckerrübenresten mit Geruchspods, Eventagentur und die Verbindung zweier Personen via EEG-Headsets.

Bezirksstellenleiter Günther Mörth gab den Schülerinnen und Schülern mit Feedback und Tipps, ihre Ideen zu verbessern und kritisch zu hinterfragen. Anhand unternehmensrealistischer Zahlen wurde gemeinsam geprüft, ob die Ideen umsetzbar wären. Die vielleicht künftigen Unternehmerinnen und Unternehmer nehmen von diesem zweistündigen Workshop jedenfalls viele neue und nützliche Praxistipps für das Unternehmerleben mit.