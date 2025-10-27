Besuch im Autohaus Ebner

Bezirksstellenobmann Christian Oberger machte kürzlich beim Autohaus Ebner Halt und traf dort Geschäftsführer Andreas Ledolter zu einem persönlichen Austausch.

Im Mittelpunkt standen aktuelle Themen der regionalen Wirtschaft, die Bedeutung starker Partnerschaften und natürlich die Begeisterung für Innovation im Automobilbereich.

„Der direkte Austausch mit regionalen Betrieben ist uns besonders wichtig, hier entstehen Ideen und Impulse, die unsere Region voranbringen“, betonte Christian Oberger.