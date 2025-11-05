Besuch im neuen Studio „beYOUtiful“ von Sabrina Preissl

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs gratulierte “Frau in der Wirtschaft“ Sabrina Preissl zur Eröffnung ihres neuen Körper- und Laser-Studios beYOUtiful am Neuen Markt. Die diplomierte medizinisch-technische Fachkraft war zuvor mit ihrem Studio in Hoheneich tätig und hat sich nun mit einem modernen Standort in Zwettl neu positioniert.

Das Studio bietet hochwertige Anwendungen zur Körperformung und dauerhaften Haarentfernung. Mit dem innovativen BODYMOVER-System können Muskeln aufgebaut und Fett gezielt reduziert werden – ideal für Menschen mit wenig Zeit oder eingeschränkter Trainingsmöglichkeit. Ergänzt wird das Angebot durch die effektive SHR-Lasertechnologie zur Haarentfernung, die besonders hautschonend und effizient arbeitet.

Sabrina Preissl verfolgt ein ganzheitliches Konzept: Wohlbefinden, Selbstbewusstsein und moderne Technik gehen bei beYOUtiful Hand in Hand. Ihr Motto: „Wohlempfinden ist ein Zustand der vollständigen Harmonie von Körper, Geist und Seele.“

Obfrau Anne Blauensteiner und Stadtrat Thomas Weiss gratulierten herzlich und wünschen alles Gute und viel Erfolg am neuen Standort in Zwettl.