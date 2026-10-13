Betriebliche Gesundheitsförderung: Gemeinsam gesund in die Zukunft

Wie Betriebe zu zertifizierten BGF-Unternehmen werden können und welchen Mehrwert Betriebliche Gesundheitsförderung für Unternehmen und Mitarbeiter bietet, stand im Mittelpunkt einer Informationsveranstaltung der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Bezirksstelle Gmünd, am 12. Oktober. Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Bezirken Gmünd, Waidhofen an der Thaya und Zwettl informierten sich über Chancen, Fördermöglichkeiten und Unterstützungsangebote der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).

Die ÖGK-Expert:innen Claudia Knierer und Martin Hoffmann gaben einen praxisnahen Einblick in den Weg zum BGF-zertifizierten Betrieb und stellten die kostenlosen Begleit- und Unterstützungsangebote der ÖGK vor. Anschauliche Best-Practice-Beispiele lieferten Michael Weinstabl und Andreas Weber, die über ihre Erfahrungen bei der Einführung und Umsetzung von BGF-Maßnahmen in ihren Unternehmen berichteten.

Im Anschluss tauschten sich bestehende BGF-Betriebe in einer von Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger moderierten Gesprächsrunde über Erfolge, Herausforderungen und Verbesserungspotenziale aus. Besonders wertvoll war dabei der offene Erfahrungsaustausch unter den Betrieben. „Für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es motivierend zu sehen, dass andere Unternehmen vor ähnlichen Herausforderungen stehen und man voneinander lernen kann“, betonte Katharina Schwarzinger. Gleichzeitig zeigte sie sich beeindruckt vom großen Engagement, dem Herzblut und den bereits umgesetzten Maßnahmen der anwesenden BGF-Betriebe.

Der gelungene Mix aus fachlichen Informationen, Praxisberichten und persönlichem Erfahrungsaustausch machte deutlich, dass Betriebliche Gesundheitsförderung weit über klassische Gesundheitsmaßnahmen hinausgeht: Sie stärkt die Mitarbeiterbindung, erhöht die Attraktivität als Arbeitgeber und leistet einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit sowie zur nachhaltigen Weiterentwicklung von Unternehmen.