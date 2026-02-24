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Marion Nussbaumer (ÖGK), Claudia Knierer (ÖGK), Florian Hengl (Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses), Bettina Pammer (AUVA), Mag. Thomas Stegmüller (Referent WKÖ, Bundessparte Industrie, Arbeitgeberabteilung), Mag. Catrin Haas (Referentin Arbeits- und Sozialrecht, Sparte Industrie), Mag. Alexander Schrötter (Geschäftsführer der Sparte Industrie)
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Erfahrungsaustausch vom 24. Februar 2026: Betriebliches Gesundheitsmanagement und die neuesten Entwicklungen im Arbeits–, Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrecht  

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Aktualisiert am 01.04.2026

 

Am 24. Februar 2026 fand in der Wirtschaftskammer Niederösterreich eine erfolgreiche ERFA‑Runde der Sparte Industrie statt. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse und bot einen kompakten Mix aus Fachinput, Praxisbeispielen und Austausch.

Fachliche Impulse zur Gesundheitsförderung und Prävention

Die Referentinnen der ÖGK Claudia Knierer & Marion Nussbaumer präsentierten aktuelle Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF), die Referentin der AUVA Bettina Pammer widmete sich dem AUVA-Gütesiegel „sicher und gesund arbeiten“ sowie dem Beratungskonzept AUVAtop. Die vorgestellten Maßnahmen zeigten praxisnah auf, wie Gesundheit und Sicherheit nachhaltig im betrieblichen Alltag verankert werden können.

Erfahrungsaustausch aus der Praxis

Im Mittelpunkt der ERFA‑Runde stand der Austausch zwischen den teilnehmenden Industriebetrieben. HR‑Verantwortliche diskutierten aktuelle Herausforderungen, bewährte Ansätze und konkrete Lösungswege – ein wertvoller Dialog auf Augenhöhe. 

Arbeitsrechtliches Update 2026

Ein kompaktes Update des Referenten der Arbeitgeber-Abteilung der Bundessparte Industrie Mag. Thomas Stegmüller zu arbeits‑, sozialversicherungs‑ und steuerrechtlichen Neuerungen rundete die Veranstaltung ab. Besonderes Augenmerk galt den aktuellen gesetzlichen Änderungen sowie den Eckpunkten der nationalen Umsetzung der EU‑Entgelttransparenz‑Richtlinie. 

Fazit

Die ERFA‑Runde bestätigte einmal mehr, wie wichtig praxisnahe Vernetzung, fundierte Fachinputs und gemeinsame Diskussionen für Industriebetriebe sind.


Marion Nussbaumer (ÖGK), Claudia Knierer (ÖGK), Florian Hengl (Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses), Bettina Pammer (AUVA), Mag. Thomas Stegmüller (Referent WKÖ, Bundessparte Industrie, Arbeitgeberabteilung), Mag. Catrin Haas (Referentin Arbeits- und Sozialrecht, Sparte Industrie), Mag. Alexander Schrötter (Geschäftsführer der Sparte Industrie)
© WKNÖ Von links nach rechts:
Marion Nussbaumer (ÖGK), Claudia Knierer (ÖGK), Florian Hengl (Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses), Bettina Pammer (AUVA), Mag. Thomas Stegmüller (Referent WKÖ, Bundessparte Industrie, Arbeitgeberabteilung), Mag. Catrin Haas (Referentin Arbeits- und Sozialrecht, Sparte Industrie), Mag. Alexander Schrötter (Geschäftsführer der Sparte Industrie)