Infoabend: Betriebsanlagengenehmigung als wichtiger Aspekt der Betriebsnachfolge

Die Übernahme eines bestehenden Unternehmens stellt für viele Personen eine große Chance dar, ist jedoch gleichzeitig mit zahlreichen rechtlichen und organisatorischen Fragestellungen verbunden. Insbesondere im Bereich der Betriebsanlagen, Genehmigungen und behördlichen Anforderungen bestanden häufig Unsicherheiten und Missverständnisse.

Um hier Klarheit zu schaffen, lud die Wirtschaftskammer Niederösterreich, Bezirksstelle Mistelbach, zu einem Informationsabend ins Haus der Wirtschaft Mistelbach.

Überblick und praxisnahe Informationen aus erster Hand

Im Rahmen der Veranstaltung erhielten Unternehmer:innen sowie potenzielle Betriebsübernehmer:innen einen fundierten Überblick darüber, welche rechtlichen Rahmenbedingungen bei einer Betriebsübernahme zu beachten sind. Ziel war es, bestehende Unsicherheiten auszuräumen und praxisnah aufzuzeigen, welche Schritte notwendig sind, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein.

Die Themenschwerpunkte umfassten unter anderem:

Grundlagen des Betriebsanlagenrechts sowie häufige Irrtümer

Genehmigungen, Konsenslagen und mögliche Anpassungspflichten

Wichtige Aspekte bei der Übernahme bestehender Betriebe

Praktische Hinweise aus der Verwaltung und Beratungspraxis

Hochkarätige Vortragende

Für fachlich fundierte Einblicke sorgten:

Mag. Patrick Schechtner, Gruppe Wirtschaft, Sport und Tourismus, Amt der NÖ Landesregierung

Harald Fischer, MSc, Leiter Betriebsanlagenservice, Wirtschaftskammer Niederösterreich

Unterstützung für Unternehmer:innen im Bezirk

„Gerade bei Betriebsübernahmen ist es entscheidend, rechtliche Rahmenbedingungen frühzeitig zu kennen und richtig zu beurteilen. Mit dieser Veranstaltung boten wir Unternehmerinnen und Unternehmern im Bezirk Mistelbach eine kompakte und praxisnahe Unterstützung“, betonte Klaus Kaweczka, Bezirksstellenleiter der WKNÖ Mistelbach.