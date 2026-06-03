Betriebsanlagenprojekte erfolgreich umsetzen – Wirtschaft und Behörde im Austausch und guter Zusammenarbeit in Gmünd

Am 21. Mai 2026 fand in der Wirtschaftskammer Gmünd eine Informationsveranstaltung zum Betriebsanlagenrecht statt.

Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Gelegenheit, sich aus erster Hand über die korrekte Vorgehensweise bei der Planung, Einreichung und Abwicklung von Betriebsanlagenprojekten zu informieren.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der praxisnahe Austausch mit Expertinnen und Experten. Bezirkshauptfrau Mag. Renate Giller-Schilk sowie ihr Stellvertreter Mag. Hadmar Senk und Fachexperte der WKNÖ Harald Fischer, MSc gaben fundierte Einblicke in behördliche Abläufe und rechtliche Rahmenbedingungen.

Besonders hervorgehoben wurde die Bedeutung einer frühzeitigen Abstimmung zwischen Unternehmen und Behörde, um Genehmigungsverfahren effizient und reibungslos zu gestalten.

Ein zentraler Punkt war zudem die Rolle der Wirtschaftskammer als verlässlicher und unterstützender Wegbegleiter im gesamten Verfahren. Von der ersten Projektidee über die Einreichung bis hin zur Aufbereitung der Projekt- und Verfahrensunterlagen steht sie den Betrieben beratend zur Seite und trägt maßgeblich zu einer strukturierten und erfolgreichen Abwicklung und Kommunikation mit der Behörde bei. Anhand konkreter Beispiele wurde aufgezeigt, wie durch konstruktive Zusammenarbeit und transparenter Austausch unnötige Verzögerungen vermieden werden können. Die Teilnehmenden erhielten wertvolle Tipps für die praktische Umsetzung ihrer Projekte sowie individuelle Beratungsmöglichkeiten.

Die Leiterin der Bezirksstelle Gmünd Katharina Schwarzinger betonte abschließend die gelungene und gelebte Kooperation mit der Bezirkshauptmannschaft Gmünd: „Die enge und lösungsorientierte Zusammenarbeit ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine funktionierende Wirtschaft im Bezirk. Dafür bedanken wir uns ausdrücklich bei der BH Gmünd.“

Die Veranstaltung unterstrich einmal mehr die Bedeutung eines partnerschaftlichen Dialogs zwischen Wirtschaft und Verwaltung als Grundlage für erfolgreiche unternehmerische Entwicklung in der Region.

© z.V.g. V.l.: Peter Hölzl-Gonzo, Siegfried Riedl, Bezirkshauptfrau-Stv. Hadmar Senk, Harald Fischer (WKNÖ), Bezirkshauptfrau Renate Giller-Schilk, Bürgermeisterin Elisabeth Wachter, Wolfgang Seidl, Anton Grünstäudl, Martin Vogler, Martin Zemann, Dietmar Zainzinger, Wolfgang Weißensteiner, Peter Pollak und Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger.



