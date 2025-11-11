Betriebsbesichtigung bei der Hans Brantner & Sohn Firmengruppe in Laa an der Thaya

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs der Jungen Wirtschaft und von Frau in der Wirtschaft Mistelbach führte Firmenchef Mag.(FH) Hans Brantner persönlich durch die Firmenhallen, um einen Blick hinter die Kullissen der verschiedenen Geschäftsfelder zu bekommen.

Die Geschäftsfelder der Firmengruppe sind der europaweite Fahrzeugbau, Hallen-/Stahlbau für Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft in Österreich und die Oberflächentechnik (KTL- und Pulverbeschichtung) europaweit. Die komplette Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis zum fertigen Produkt findet von dem Familienbetrieb am einzigen Standort in Laa/Thaya statt. Vor allem in den Bereichen Mechanik, Elektrik und Schweißen gehört Hans Brantner & Sohn zu den TOP-Arbeitgebern der Region.

Mit dabei waren unter anderem der Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Mistelbach, Benjamin Hymer, Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger sowie Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka. Die Teilnehmer:innen zeigten sich beeindruckt von der hohen Fertigungstiefe und der Ausrichtung auf Qualität und Nachhaltigkeit.

„Solche Betriebsbesichtigungen sind eine wertvolle Gelegenheit, um voneinander zu lernen, sich zu vernetzen und die Vielfalt der regionalen Wirtschaft sichtbar zu machen“, betonte JW-Bezirksvorsitzender Benjamin Hymer.

Nähere Informationen zum Unternehmen: