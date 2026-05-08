WKO vor Ort: Netzwerkabend und Betriebsbesichtigung bei der Leopold Lunzer GmbH in Kaumberg

Im Rahmen der Veranstaltungsserie „WKO vor Ort“ öffnete die Leopold Lunzer GmbH in Kaumberg ihre Türen. Der Familienbetrieb in dritter Generation gewährte im Zuge einer exklusiven Betriebsführung spannende Einblicke in Werkstatt sowie den Ausstellungshallen für Maschinen und Traktoren. Als Spezialist für Land- und Forstmaschinentechnik sowie als kompetenter Händler für Land- und Forstmaschinen steht das Unternehmen seit Generationen für Qualität, Verlässlichkeit und regionale Verbundenheit. Beim Rundgang durch die Werkstatt und den Hallen konnte ein umfassender Einblick gewonnen werden. Den Abschluss bildete ein informativer Abend, der ganz im Zeichen des Austauschs und der Vernetzung innerhalb der regionalen Wirtschaft stand.

© Adrian Chirita V.l.: WKNÖ-Bezirksstellenobmann Markus Leopold, Unternehmer Leopold Lunzer, Seniorchef Leopold Lunzer und WKNÖ-Bezirksstellenleiter Georg Lintner