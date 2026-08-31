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Betriebsbesuch beim Hubladen von Bäckermeisterin Katharina Wagner

Purgstall an der Erlauf

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 31.08.2026

Seit 2023 betreibt Katharina Wagner am elterlichen Hof "Hubbauer" Selbstbedienungsladen, den "Hubladen". Es finden sich dort Produkte vom eigenen aber auch vielen anderen Höfen der Region sowie Geschenkartikel. Durch die Liebe zum Backen und um das Angebot in diesem Bereich zu erweitern, hat sie im Frühjahr die Bäckermeisterprüfung abgelegt. Von Seiten der Wirtschaftskammer Bezirksstelle Scheibbs besuchten die Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl und Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater die Jungmeisterin und gratulierten herzlichst.

www.wagner-hubbauer.at

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© WKNÖ Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl (links) und Bäckermeisterin Katharina Wagner