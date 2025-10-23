Betriebsbesuch bei Auer Bike Service

Lukas Karl, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft und Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas, besuchten das Ein-Personen-Unternehmen Auer Bike Service in Thail und konnten sich vor Ort von der herausragenden Qualität und dem persönlichen Service überzeugen. Bei ihrem Besuch der Werkstatt erhielten sie spannende Einblicke in die fachgerechte Betreuung und Wartung von Fahrrädern, für die Auer Bike Service bekannt ist.

„Dein Bike – mein Handwerk“ ist nicht nur ein Motto, sondern gelebte Praxis: kompetent, schnell und zuverlässig kümmert sich Stefan um Reparaturen, Service und Beratung.

Vom platten Reifen bis zur kompletten Inspektion – hier wird mit Liebe zum Detail und technischen Know-how gearbeitet. Kunden schätzen die persönliche Betreuung und das faire Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zum Abschluss ihres Besuches wünschten Mario Müller-Kaas und Lukas Karl weiterhin viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.

Weitere Informationen unter: www.auer-bike-service.at