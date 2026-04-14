Betriebsbesuch bei Bärbel Riegler auf der Kaiserkogelhütte
Eschenau
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Aktualisiert am 14.04.2026
WKNÖ‑Bezirksstellenleiter Georg Lintner besuchte gemeinsam mit Bezirksstellenausschussmitglied KommR Christian Klug die von Bärbel Riegler geführte Kaiserkogelhütte. Nach dem Hangrutsch und der zerstörten Zufahrtsstraße während des Hochwassers 2024 verzeichnet der Betrieb rund 50 Prozent Umsatzeinbußen. Riegler bedankte sich herzlich für die Unterstützung der WKNÖ während der schwierigen Zeit.