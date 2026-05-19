Betriebsbesuch bei Barbarella’s EMS Studio in Perchtoldsdorf

FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und WK-Mödling Leiterin Andrea Lautermüller besuchten das „Barbarella’s EMS Studio“ von Barbara Thanner. Die diplomierte Gesundheits- und Personaltrainerin setzt auf effizientes EMS-Training, das ein zeitsparendes Ganzkörpertraining ermöglicht.

Im Mittelpunkt steht die individuelle Betreuung: Kundinnen und Kunden trainieren persönlich begleitet und mit maßgeschneiderten Programmen. Im Rahmen des Besuchs wurde zudem eine Urkunde zum 11-jährigen Bestehen des Unternehmens überreicht.

„Ein überzeugendes Angebot im Bereich Gesundheit und Prävention“, betonte Elisabeth Dorner.

Linktipp: https://www.barbarellas-ems.at/