Betriebsbesuch bei Barbarella’s EMS Studio in Perchtoldsdorf
Perchtoldsdorf
Lesedauer: 1 Minute
Einen Moment bitte. Ladevorgang läuft ...
0:00
Audio konnte nicht geladen werden. Erneut versuchen
0:00
0:00
Aktualisiert am 19.05.2026
FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und WK-Mödling Leiterin Andrea Lautermüller besuchten das „Barbarella’s EMS Studio“ von Barbara Thanner. Die diplomierte Gesundheits- und Personaltrainerin setzt auf effizientes EMS-Training, das ein zeitsparendes Ganzkörpertraining ermöglicht.
Im Mittelpunkt steht die individuelle Betreuung: Kundinnen und Kunden trainieren persönlich begleitet und mit maßgeschneiderten Programmen. Im Rahmen des Besuchs wurde zudem eine Urkunde zum 11-jährigen Bestehen des Unternehmens überreicht.
„Ein überzeugendes Angebot im Bereich Gesundheit und Prävention“, betonte Elisabeth Dorner.
Linktipp: https://www.barbarellas-ems.at/