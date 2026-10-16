BEAUTY SHOT: Erfolgsrezept aus Regionalität, Qualität und persönlicher Betreuung

Im Rahmen eines Betriebsbesuches besuchte Bezirksvertrauensperson aus dem Bezirk Mistelbach der Landesinnung Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure, Eva Helmer-Schneider, das Unternehmen BEAUTY SHOT (Inh. Annika Lehner). Dabei erhielt sie einen umfassenden Einblick in einen Betrieb, der sich in den vergangenen Jahren als erfolgreiche Adresse für Friseur-, Kosmetik- und Fußpflegedienstleistungen in der Region etabliert hat. Das Unternehmen betreibt mehrere Standorte in Niederleis, Mistelbach, Stockerau und Korneuburg und bietet seinen Kundinnen und Kunden ein breites Angebot an Beauty- und Wohlfühlleistungen.

Im Gespräch mit dem Team standen insbesondere die Herausforderungen und Chancen in der Dienstleistungsbranche im Mittelpunkt. Themen wie Fachkräftesicherung, Kundenorientierung und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Angebots prägen den Arbeitsalltag des Unternehmens. BEAUTY SHOT setzt dabei auf persönliche Beratung, hohe Qualitätsstandards und ein vielseitiges Leistungsportfolio, das von Friseur- und Kosmetikbehandlungen bis hin zur professionellen Fußpflege reicht.

„Betriebe wie BEAUTY SHOT zeigen eindrucksvoll, wie durch Engagement, Fachkompetenz und Kundennähe nachhaltiger Unternehmenserfolg geschaffen werden kann. Gerade in personenbezogenen Dienstleistungsberufen sind Qualität und Vertrauen entscheidende Faktoren“, betonte Eva Helmer-Schneider beim Besuch.

Nähere Infos: http://www.Beautyshot.at