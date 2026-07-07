Betriebsbesuch Becker Guss: Tradition, Generationenwechsel, Herausforderungen

Einen Einblick in ein traditionsreiches Mödlinger Unternehmen erhielten WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser und die Leiterin der Bezirksstelle Mödling der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Andrea Lautermüller, bei einem Betriebsbesuch der Firma Becker Guss. Begrüßt wurden sie von KommR Ernst Hrabalek und seinem Sohn Patrick Hrabalek, die das Unternehmen gemeinsam präsentierten.

Becker Guss blickt auf eine beeindruckende Unternehmensgeschichte zurück: Bereits seit 112 Jahren steht der Betrieb für Kompetenz, Qualität und Beständigkeit im Bereich der Gießereitechnik. Damit zählt das Unternehmen zu den traditionsreichsten Industriebetrieben der Region.

Im Mittelpunkt des Austauschs standen neben der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens insbesondere die Themen Unternehmensnachfolge und Betriebsübernahme. Ernst und Patrick Hrabalek berichteten über die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen sowie über die Bedeutung einer langfristigen Planung für die Zukunft des Familienbetriebs.

Darüber hinaus wurden aktuelle wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Herausforderungen für produzierende Unternehmen diskutiert. Dabei kamen unter anderem die steigenden Kosten, die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts sowie die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zur Sprache.

„Traditionsbetriebe wie Becker Guss sind ein wichtiger Bestandteil unseres Wirtschaftsstandorts. Sie verbinden jahrzehntelange Erfahrung mit Innovationskraft und sichern Arbeitsplätze in der Region“, betonte WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser.

Auch Andrea Lautermüller zeigte sich vom Unternehmen beeindruckt: „Es ist bemerkenswert, wie es Becker Guss gelingt, über Generationen hinweg erfolgreich am Markt zu bestehen und gleichzeitig die Weichen für die Zukunft zu stellen.“

Der Betriebsbesuch unterstrich einmal mehr die Bedeutung des persönlichen Austauschs zwischen Wirtschaftskammer und Unternehmen, um Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und gemeinsam Lösungen für einen starken Wirtschaftsstandort zu entwickeln.