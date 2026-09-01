Betriebsbesuch bei Cafe Adabei in Steinakirchen

Elfriede Halbartschlager hat 6 Jahre lang das Hofcafe im Schloss Wolfpassing betrieben und heuer im Winter die Gelegenheit genutzt sich zu verändern. Sie hat im Herzen von Steinakirchen, im ehemaligen Gasthaus Aigner, ihr Cafe Adabei eröffnet. An 7 Tagen die Woche gibt es hausgemachte Köstlichkeiten und ist es ein Treffpunkt für Jung und Alt. Bezirksstellenobfrau Siliva Teufl und Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater gratulierten zur gelungenen Neueröffnung.

www.cafebar-adabei.at