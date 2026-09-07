Betriebsbesuch bei Café Contessa

Im Rahmen eines Betriebsbesuches gratulierten Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber, Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger und die neue Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Nina Wanek der Unternehmerin Katalin Weber zum 4-jährigen Bestehen und zur erfolgreich abgelegten Befähigungsprüfung samt der damit verbundenen Angebotserweiterung.

Durch das neue Konzept und die Anmeldung des reglementierten Gastgewerbes präsentiert sich das Café Contessa künftig noch vielfältiger. Geführt wird das Lokal weiterhin von Katalin Weber gemeinsam mit Isabella und Rafael als herzlicher Familienbetrieb, der persönliche Gastfreundschaft mit unternehmerischem Mut verbindet.

Das Angebot reicht vom Frühstück über Bistrogerichte und belegte Brötchen bis hin zu Cocktails, Sommerdrinks und Longdrinks. Für Gruppen sind Frühstücksbuffets oder Brunch möglich, für größere Anlässe werden auch Bestellungen ausgeliefert.

Auch Unterhaltung und Begegnung sollen künftig eine wichtige Rolle spielen: Gesellschaftsspiele, Dart, geplante Live-Musik, DJ-Abende sowie besondere Aktionen wie Cocktail-Pässe, Gutscheine, Gewinnspiele, Mädelsabende oder Single-Treffen ergänzen das neue Konzept.

„Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Engagement und Kreativität Katalin Weber ihren Betrieb weiterentwickelt. Das Café Contessa zeigt, wie wichtig familiengeführte Unternehmen für lebendige Ortszentren und die regionale Wirtschaft sind“, betonte Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber.