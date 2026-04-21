Betriebsbesuch bei den Nice Guys: Eisgenuss mit Eventfaktor

Das Mödlinger Junge Wirtschaft Team rund um Lilly Kaltenbrunner und Tobias Printz war gemeinsam mit WK-Mödling Leiterin Andrea Lautermüller zu Besuch bei den Nice Guys und konnte sich vor Ort vom innovativen Konzept überzeugen.

Gegründet im Jänner 2025 von Alex, Dennis und Vincent, steht das Unternehmen für hochwertiges Eis-Catering bei Hochzeiten und Events. Das Eis stammt vom Eismacher, die Sorten können individuell gewählt werden und bieten so ein maßgeschneidertes Erlebnis für jedes Event.

Aktuell verfügen die Nice Guys über zwei große Eiswägen sowie eine Tischvitrine zur Selbstbedienung – ideal für flexible Einsätze. Auch gebrandete Becher für Hochzeiten oder Firmenveranstaltungen gehören zum Angebot.

Die drei Gründer bringen unterschiedliche Stärken ein: Alex verantwortet die Finanzen, Vincent den Gastro-Bereich und Dennis den Vertrieb. Erste Kooperationen mit starken Marken wie Aperol sowie Projekte mit Nars Cosmetics, Remax, Ferrari und Raiffeisen zeigen das große Potenzial.

Im April folgte die Eröffnung ihres Eissalons in Mödling (Neusiedler Straße 11).