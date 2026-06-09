Betriebsbesuch bei „FRAU iDA“ in Zwettl - Starke Impulse für Unternehmerinnen im Waldviertel

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs überzeugten sich die Obfrauen Anne Blauensteiner und Doris Schreiber gemeinsam mit Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger vom vielseitigen Angebot von Dr. Nina Wanek („Grafikwald“) bei FRAU iDA in Zwettl.

Als Unternehmensberaterin und Werbegrafik‑Designerin entwickelt sie mit der Marke „Grafikwald“ individuelle Websites und Online‑Auftritte. Dabei verbindet sie technisches Know‑how mit kreativem Design sowie Suchmaschinen‑ und Mobiloptimierung. Unterstützt wird sie von ihrem Team, das sowohl vor Ort als auch remote tätig ist.

Ein besonderes Anliegen von Dr. Nina Wanek ist die Stärkung von Frauen in der Selbstständigkeit. Sie engagiert sich dafür, Unternehmerinnen sichtbarer zu machen und plant, das Netzwerk „Frau in der Wirtschaft“ im Bezirk Gmünd aktiv mitzugestalten.

Beim Betriebsbesuch wurde deutlich, welchen wichtigen Beitrag engagierte Unternehmerinnen für die regionale Wirtschaft leisten und wie bedeutend starke Netzwerke für die Unterstützung von Frauen in der Selbstständigkeit sind.





© zVg FiW Bezirksvorsitzende Dagmar Zinner, Bezirksstellenleiterin Gmünd Katharina Schwarzinger, Carina Pospichal, Nina Wanek, Marius Lassl und Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner



