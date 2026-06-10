Betriebsbesuch bei „FRAU iDA“ in Zwettl: Starke Impulse für Unternehmerinnen im Waldviertel

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs überzeugten sich die Bezirksstellenobfrauen Doris Schreiber und Anne Blauensteiner gemeinsam mit der neuen FIW-Vorsitzenden Zwettl Dagmar Zinner und der Leiterin der Bezirksstelle Gmünd Katharina Schwarzinger persönlich von dem erfolgreichen gewerblichen Wirken von Nina Wanek, Einzelunternehmerin von „Grafikwald“ bei FRAU iDA in Zwettl (einer ihrer beiden Gewerbestandorte) – der zweite liegt in Hirschenwies (Bezirk Gmünd). Ab 1.8. 2026 wird es nur mehr einen einzigen Standort im Kunstmuseum Schrems geben.

Nina Wanek ist als Unternehmensberaterin und Werbegrafik-Designerin selbständig tätig. „Eine Website ist weit mehr als eine digitale Visitenkarte – sie muss die Menschen erreichen, Vertrauen schaffen und die richtige Botschaft transportieren. Genau hier setze ich mit meiner Arbeit an“, so Nina Wanek. Mit ihrer Marke „Grafikwald“ entwickelt sie individuelle Websites und Online-Auftritte, die Technik, Design, mobile Optimierung und Suchmaschinenoptimierung verbinden.

Gemeinsam mit ihren Mitarbeiter:innen Carina Pospichal und Marius Lassl sowie den remote tätigen Kolleg:innen Katharina Schindler und Marco Glatz unterstützt sie Unternehmen im Waldviertel und weit über die regionalen Grenzen hinaus mit kreativen und wirkungsvollen Lösungen.

Besonders am Herzen liegt ihr die Unterstützung von Frauen in der Selbständigkeit. Sie setzt sich dafür ein, Unternehmerinnen sichtbarer zu machen und ihre wirtschaftliche Stärke zu fördern. Daher wird sie sich auch für die Wiederbelebung des Netzwerks „Frau in der Wirtschaft“ (FiW) im Bezirk Gmünd engagieren.

Der Betriebsbesuch machte deutlich, wie wichtig engagierte Unternehmerinnen für die regionale Wirtschaft sind und welchen Beitrag starke Netzwerke zur Förderung von Frauen in der Selbständigkeit leisten. „Es braucht einfach starke Netzwerke, um Frauen in der Selbständigkeit sichtbar zu machen und nachhaltig zu unterstützen. Genau hier möchten wir mit FiW in den Bezirken Zwettl und Gmünd starke Impulse setzen“, betonen Blauensteiner, Schreiber und Schwarzinger als Vertreterinnen der Bezirksstellen.