Betriebsbesuch bei „Genussabdruck“ in Laxenburg: Regionale Vielfalt mit persönlicher Handschrift

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs überzeugten sich „Frau in der Wirtschaft“-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner sowie die Bezirksstellenleiterin der WK Mödling, Andrea Lautermüller, vom innovativen Konzept des Unternehmens „Genussabdruck“ am neuen Standort am Schlossplatz 2 in Laxenburg.

Unternehmerin Sarah Panzenböck hat hier einen besonderen Ort geschaffen, der regionale Kulinarik, Handwerk und persönliche Beratung vereint. In ihrem Verkaufs- und Workshopraum präsentiert sie eine sorgfältig kuratierte Auswahl an hochwertigen Produkten aus der Region und darüber hinaus. Das Sortiment reicht von Honig aus dem Schlosspark über aromatische Kräuteröle bis hin zu Fischkonserven, Senf- und Mayonnaisespezialitäten.

Besonderes Augenmerk legt Panzenböck auf die Zusammenarbeit mit ausgewählten Produzenten: So finden sich etwa Haselnusscremen vom „Nussbaron“ aus Traismauer und Liköre von Simon Jahn aus Lanzendorf. Ein weiteres Highlight ist Oxymel, das vor Ort auch nachhaltig zum Nachfüllen angeboten wird.

Neben dem Verkauf setzt „Genussabdruck“ verstärkt auf Individualität und Erlebnis: Kundinnen und Kunden können Geschenkssets ganz nach ihren Wünschen zusammenstellen. Ergänzt wird das Angebot durch Workshops, die den bewussten Umgang mit Lebensmitteln und regionale Genusskultur in den Mittelpunkt stellen.

„Genussabdruck“ wird derzeit nebenberuflich geführt und ist dienstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Darüber hinaus ist Sarah Panzenböck regelmäßig auf regionalen Märkten vertreten – als nächstes etwa bei der „Gartenlust“ in Ebreichsdorf.

Elisabeth Dorner und Andrea Lautermüller zeigten sich beeindruckt vom Engagement und der Leidenschaft der Unternehmerin: „Mit viel Gespür für Qualität und Regionalität schafft Sarah Panzenböck ein einzigartiges Angebot, das den Zeitgeist trifft und die Region stärkt.“

Linktipp: www.genussabdruck.at