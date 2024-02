Betriebsbesuch bei Halek Verpackungen

Die Firma Halek GmbH besteht bereits seit drei Generationen und beschäftigt derzeit 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihrem Standort in der Gewerbestraße 4.

Auf 2.400 m2 Lagerfläche sind mehr als 1.900 Artikel an Einweggeschirr, Produkte für den Take Away und To Go Bereich für Caterings oder Events, Verpackungen und Hygienartikel wie Handschuhe und Servietten lieferbereit. Auch Füllprodukte für Automaten wie Kaffee, Tee oder Cacao sind bei der Firma erhältlich.

“90% unserer Produkte und Rohstoffe stamen aus der EU” so Geschäftsführer Heinz Halek, dessen ISO zertifiziertes Unternehmen besonderen Wert auf die Herkunft der Ware legt!

Persönliches Service und Produktberatung für Gastrobetriebe und Hotels sieht der Betrieb ebenfalls als wichtiges Qualitätskriterium!

www.halek.at