Betriebsbesuch bei HOLIF in Mödling

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs informierten sich das Team der Jungen Wirtschaft Mödling rund um Vorsitzenden Tobias Printz und dessen Stellvertreter Lilly Kaltenbrunner und Clemens Nöstler gemeinsam mit WK-Mödling-Leiterin Andrea Lautermüller über die Entwicklung des Mödlinger Unternehmens HOLIF. Das Beauty- und Kosmetikstudio hat sich mit einem breiten Angebot, hoher Servicequalität und konsequenter Kundenorientierung erfolgreich am Markt etabliert. Das Studio verfügt über eine moderne Betriebsfläche von rund 250 m² und setzt auf hochwertige Produkte sowie erfahrene Fachkräfte.

Besonders im Fokus des Austauschs standen die rund 20 Mitarbeitenden des Unternehmens. Inhaberin Linett Horvath betonte die Bedeutung von Mitarbeiterzufriedenheit, Weiterbildung und einem wertschätzenden Arbeitsumfeld als wichtige Erfolgsfaktoren.

„Unternehmen wie HOLIF zeigen, dass Qualität, Innovationskraft und ein gutes Betriebsklima die Basis für nachhaltigen Erfolg sind“, betonte Tobias Printz. Der Besuch unterstrich einmal mehr die Vielfalt und Stärke der Mödlinger Wirtschaft.