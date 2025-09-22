Betriebsbesuch bei Lignovations im Inkupark

Das Techstartup Lignovations GmbH hat auf Grundlage intensiver Forschung leistungsstarke Biomaterialien aus Lignin entwickelt, die sich vor allem durch ihre Nachhaltigkeit auszeichnen. Lignovations wurde 2021 als Spin-off der TU Wien gegründet und macht mit seinen multifunktionalen Biomaterialien die natürlichen Eigenschaften von Lignin für Industrie- und Verbraucheranwendungen nutzbar.

Für seinen ersten kommerziell verfügbaren ligninbasierten Inhaltsstoff LignoGuard®, welcher als biobasierter Ersatz für problematische UV-Filter in Sonnencremen verwendet werden kann, erhielt das Unternehmen zahlreiche Auszeichnungen der Kosmetik-Industrie und wurde außerdem mehrmals als innovatives und nachhaltiges Startup geehrt.

WK-Leiter Mag. Friedrich Oelschlägel freut sich über diesen innovativen Betrieb in Klosterneuburg und wünscht den Geschäftsführern DI Dr. Martin Miltner und Victor Tibo weiterhin viel Erfolg.