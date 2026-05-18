Betriebsbesuch bei Linienreich in Laxenburg: WK Mödling würdigt 20 Jahre erfolgreiche Unternehmensentwicklung

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs machten sich der Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer Mödling, Martin Fürndraht, sowie Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller ein Bild vom Unternehmen Linienreich Generalplanung und Projektmanagement GmbH in Laxenburg. Anlass des Besuchs war das 20-jährige Bestehen des Unternehmens, zu dem eine Ehrenurkunde der Wirtschaftskammer NÖ an Geschäftsführerin Nadja Wasserlof überreicht wurde.

Das Unternehmen Linienreich steht seit seiner Gründung im Jahr 2006 für umfassende Kompetenz in den Bereichen Generalplanung, Architektur und Projektmanagement. Am Standort in Laxenburg betreut das Team unterschiedlichste Bauvorhaben – von der Projektentwicklung über die Planung bis hin zur baulichen Umsetzung und Kontrolle.

Besonders hervorgehoben wurde beim Betriebsbesuch das breite Leistungsspektrum des Unternehmens: Dieses reicht von Machbarkeitsstudien, Standortanalysen und Projektentwicklung über die vollständige Projektplanung und -steuerung bis hin zu Architekturleistungen, Bauaufsicht sowie Gutachten und Behördenverfahren. Damit deckt Linienreich sämtliche Phasen eines Bauprojekts ab und gewährleistet eine ganzheitliche Betreuung aus einer Hand.

„Betriebe wie Linienreich zeigen eindrucksvoll, wie viel Innovationskraft und Fachkompetenz in unserer Region steckt“, betonte Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht im Zuge des Besuchs.

Im Rahmen des Termins wurde die 20-jährige Erfolgsgeschichte des Unternehmens gewürdigt. Die Wirtschaftskammer Mödling gratulierte herzlich und überreichte eine Jubiläumsurkunde als Zeichen der Anerkennung für die langjährige unternehmerische Tätigkeit und das Engagement am Standort Niederösterreich.

Linktipp: https://www.linienreich.at