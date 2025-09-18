Betriebsbesuch bei LKW WALTER – Austausch über Logistik und neue Kulinarik-Initiative

Kürzlich besuchten die Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer Mödling, Andrea Lautermüller, und das Bezirksstellenausschussmitglied Nina Strass Wasserlof die LKW WALTER Gruppe, einen bedeutenden Arbeitgeber im Industriezentrum NÖ Süd. Im Zentrum des Besuchs stand ein persönlicher Austausch mit Alfred Bauer, Managing Director, sowie ein Einblick in die logistischen Abläufe und das innovatives Gastronomie-Projekt „Restaurant Walters“.

LKW WALTER ist ein europaweit tätiger Spezialist für Komplettladungs-Transporte auf Straße, Schiene und Seeweg und zählt zu den führenden Unternehmen im Logistiksektor. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 2.000 Mitarbeitende und organisiert täglich bis zu 10.000 Transporte– eine beeindruckende logistische Leistungskraft für den Wirtschaftsstandort Mödling.

Im Fokus des Betriebsbesuchs stand auch das im Jänner 2023 eröffnete Restaurant „Walters“, ein öffentlich zugängliches Gastronomieangebot im Walter Business-Park. Das DoN Flavour District Konzept vereint modernste Architektur mit kulinarischer Vielfalt. Das Restaurant verfügt über rund 300 Sitzplätze, aufgeteilt auf Restaurantbereich, „Walters Salon“ für à la carte Business-Lunches und das gemütliche „Walters Deli“ für zwanglose Pausen. Gäste bestellen digital direkt am Tisch oder nutzen den Pick Up Point für Take away – eine moderne, effiziente Lösung im Unternehmensumfeld und ein innovativer Beitrag zum employer branding.





© WKNÖ v.l.: Betriebsleiter des Walters Klaus Kotschy, Nina Strass-Wasserlof, Andrea Lautermüller und Alfred Bauer.