Betriebsbesuch bei Mellis HairLounge: 10-jähriges Jubiläum gefeiert

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens von Mellis HairLounge in der Mödlinger Hauptstraße statteten FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller dem erfolgreichen Friseurbetrieb einen Besuch ab. Im Rahmen dieses Termins wurde Inhaberin Melanie Aigner die Jubiläumsurkunde für zehn Jahre unternehmerische Tätigkeit überreicht.

Seit der Gründung hat sich Mellis HairLounge als fixer Bestandteil der Mödlinger Wirtschaft etabliert. Mit viel Engagement, fachlicher Kompetenz und einem besonderen Gespür für Kundinnen und Kunden konnte Melanie Aigner ihren Traum vom eigenen Salon verwirklichen und nachhaltig erfolgreich führen.

Bereits bei der Eröffnung legte Aigner großen Wert auf eine angenehme Atmosphäre: Helle, freundliche Einrichtung und ein herzliches Miteinander prägen den Salon bis heute. Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschluss- und Meisterprüfung setzte sie konsequent den Schritt in die Selbstständigkeit.

„Mit Liebe zum Detail, persönlichem Einsatz und der Unterstützung meiner Familie konnte ich meinen Betrieb aufbauen. Besonders stolz bin ich auf meine treue Kundschaft und darauf, meinen Traumberuf jeden Tag ausüben zu dürfen“, so Melanie Aigner.

Auch Elisabeth Dorner und Andrea Lautermüller würdigten beim Besuch den unternehmerischen Mut und die Beständigkeit der Friseurmeisterin: „Zehn Jahre erfolgreiche Selbstständigkeit sind ein bedeutender Meilenstein. Betriebe wie Mellis HairLounge zeigen, wie wichtig Engagement, Qualität und Persönlichkeit für den Wirtschaftsstandort Mödling sind.“