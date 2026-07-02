Betriebsbesuch bei Musikinstrumentehändler Alexander Höller in Wiener Neustadt

Obmann Schabschneider und Katja Fischer besuchten den Musikinstrumentehändler Alexander Höller in Wiener Neustadt.

Im Mittelpunkt des Betriebsbesuchs standen der persönliche Austausch sowie Einblicke in die aktuelle Situation des Musikinsturmentefachhandels.

Alexander Höller gab dabei einen interessanten Überblick über die Herausforderungen und Chancen der Branche und zeigte, wie wichtig fachkundige Beratung, Servicequalität und Kundennähe im Musikinstrumentenhandel sind.

Der Besuch unterstrich einmal mehr die Bedeutung regionaler Betriebe, die mit Engagement, Fachwissen und persönlichem Einsatz zur Vielfalt der Wirtschaft in Niederösterreich beitragen.