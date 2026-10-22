Betriebsbesuch bei Petra Langer: Individuelle Betreuung und ganzheitlicher Ansat

Im Rahmen ihrer Betriebsbesuche besuchte Eva Helmer-Schneider, Bezirksvertrauensperson der Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure, die Masseurin Petra Langer. Dabei informierte sie sich über das vielfältige Angebot des Unternehmens sowie über die aktuellen Herausforderungen und Chancen in der Gesundheits- und Wellnessbranche.

Petra Langer bietet klassische Massagen sowie weitere Anwendungen im Bereich Körperarbeit und Gesundheitsförderung an. Besonderen Wert legt sie auf eine individuelle Betreuung ihrer Kundinnen und Kunden. Ihre Massagetätigkeit übt sie als Unternehmerin im Luxor Wellness in Mistelbach aus, wo sie Menschen auf ihrem Weg zu mehr Entspannung, Beweglichkeit und Wohlbefinden begleitet.

Beim Besuch standen vor allem die Bedeutung qualifizierter Dienstleistungen für die Gesundheitsvorsorge sowie die Rolle von Ein-Personen-Unternehmen in der regionalen Wirtschaft im Mittelpunkt. Gerade persönliche Beratung, fachliche Kompetenz und die individuelle Begleitung der Kundinnen und Kunden seien wesentliche Erfolgsfaktoren in der Branche.

„Unternehmerinnen wie Petra Langer leisten einen wertvollen Beitrag für die regionale Gesundheits- und Wellnesslandschaft. Mit großem Engagement, fachlichem Know-how und einer hohen Kundenorientierung schafft sie Angebote, die den Menschen zugutekommen und gleichzeitig die regionale Wirtschaft stärken“, betonte Eva Helmer-Schneider.

Nähere Infos: https://www.petralanger.at