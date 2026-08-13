Betriebsbesuch bei Sabine Linhart: Führung mit Klarheit und Wirkung

Andrea Lautermüller, Leiterin der Wirtschaftskammer Mödling, besuchte im Rahmen eines Betriebsbesuchs die Unternehmerin Sabine Linhart in ihrem Lebe.Stark Loft in Guntramsdorf. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Arbeit von Sabine Linhart, die Frauen in Führungspositionen dabei begleitet, ihre Rolle klar, selbstbewusst und wirksam zu gestalten.

Sabine Linhart bietet Coaching und Sparring für Frauen in Führung sowie Workshops und Programme für Unternehmen an. Dabei verbindet sie ihre langjährige Erfahrung aus dem Konzern- und Finanzumfeld mit ihrer Tätigkeit als Coach und Mediatorin. Über 20 Jahre war Linhart selbst in Führungsfunktionen im mittleren Management und in der Geschäftsführung tätig. Diese praktische Erfahrung bildet heute eine wichtige Grundlage für ihre Arbeit mit Führungskräften.

Im Zentrum ihres Ansatzes stehen die Themen Selbstführung, Gesprächsführung und Verhandlungsführung. Linhart unterstützt Frauen dabei, von der reinen Reaktion auf Anforderungen hin zu einer aktiven und bewussten Gestaltung ihrer Führungsrolle zu kommen. Ihr Arbeitsprinzip „Reflect. Lead. Impact.“ beschreibt dabei den Prozess aus Reflexion, konkretem Handeln und daraus entstehender Wirkung.

„Sabine Linhart verbindet unternehmerische Erfahrung mit einem sehr praxisorientierten Zugang zum Thema Führung. Gerade für Frauen, die Verantwortung übernehmen und ihre berufliche Rolle aktiv gestalten möchten, ist dieses Angebot eine wertvolle Unterstützung“, so Andrea Lautermüller im Rahmen des Betriebsbesuchs.

Für Linhart steht die individuelle Begleitung ihrer Kundinnen im Vordergrund. Im Sparring geht es darum, Situationen zu reflektieren, Entscheidungen zu schärfen und die eigene Wirkung als Führungskraft weiterzuentwickeln. Ergänzend dazu bietet sie Unternehmen Workshops zu unterschiedlichen Führungsthemen an.

Der Betriebsbesuch bot Gelegenheit, sich über die Entwicklung des Unternehmens, aktuelle Herausforderungen und die Bedeutung professioneller Führung in der heutigen Arbeitswelt auszutauschen.

Linktipp: www.sabinelinhart.at