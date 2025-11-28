Betriebsbesuch bei „Stayble Plus“ Gründerin Timea Staufer-Baumgärtner

Im Rahmen von Frau in der Wirtschaft Zwettl wurde Frau Timea Staufer-Baumgärtner im Aktivstall in Annatsberg besucht. Seit diesem Jahr unterstützt sie Pferdebesitzer und Stallbetreiber dabei, negative Verhaltensmuster von Pferden vorzubeugen.

Mit dem von ihr gegründeten „Stayble Plus“ (www.staybleplus.at) bietet Frau Staufer-Baumgärtner professionelle Pferdeverhaltensberatung und unterstützt Pferdebesitzer dabei, ein harmonisches Miteinander zwischen Mensch und Tier zu schaffen. Zu Ihrem Angebot gehören unter anderem individuelle Beratung bei Verhaltensauffälligkeiten, Medical Training für stressfreie Tierarzt- und Hufschmiedtermine, Verladetraining sowie Videoanalysen und Stallmanagement. Ergänzend werden Kurse und Seminare angeboten, die Wissen rund um Pferdeverhalten praxisnah vermitteln.

Obfrau Anne Blauensteiner und Stadtrat Thomas Weiss gratulierten Frau Staufer-Baumgärtner herzlich zu ihrem mutigen Schritt in die Selbstständigkeit und wünschten weiterhin viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.