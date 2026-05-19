Betriebsbesuch bei Trading007: Wirtschaftskammer Mödling informiert sich über Medizin- und Hygienehandel

WK-Mödling Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht und Leiterin Andrea Lautermüller besuchten das Unternehmen Trading007 e.U. von Inhaber Ronald Kreuzer und erhielten Einblicke in den spezialisierten Handel mit Medizin- und Hygiene-Verbrauchsmaterialien.

Trading007 ist ein österreichisches Handelsunternehmen mit Sitz in Brunn am Gebirge und bietet ein breites Sortiment an Medizinprodukten, Einmalhandschuhen, Desinfektions- und Hygieneartikeln sowie Verbrauchsmaterialien für Ordinationen, Pflegeeinrichtungen, Betriebe und industrielle Kunden. Ziel des Unternehmens ist es, eine zuverlässige und schnelle Versorgung mit qualitativ geprüften Produkten sicherzustellen. ()

Im Rahmen des Betriebsbesuchs stellte Inhaber Ronald Kreuzer das Unternehmenskonzept vor, das insbesondere auf praxisnahe Versorgungslösungen, effiziente Logistik und ein breites Produktsortiment für unterschiedliche Branchen setzt.

Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht betonte die Bedeutung solcher spezialisierten Handelsbetriebe für die Versorgungssicherheit in der Region. Auch WK-Leiterin Andrea Lautermüller hob die Rolle kleiner, flexibler Unternehmen hervor, die rasch auf die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden reagieren können.

Der Besuch unterstrich die Vielfalt der regionalen Wirtschaft und die wichtige Funktion von Handelsunternehmen im Gesundheits- und Hygienebereich.

Linktipp: https://www.trading007.com/