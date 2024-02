WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker auf Betriebsbesuch beim Top-Vorzeigebetrieb Gierer Terrazzo in Pöchlarn

Dass Traditionsbewusstsein und Fortschrittlichkeit auch Hand in Hand gehen können, zeigt das 1939 von Franz Gierer gegründete Unternehmen mit seiner Auswahl an den vielen traditionellen wie auch modernen Designs ihrer „schwer künstlerischen Ware“. Darüber hinaus können Designs auch nach Wunsch eigens entwickelt und am jeweiligen Werkstoff zur Anwendung gebracht werden.

„Unsere Leidenschaft sind Elemente und Böden aus Terrazzo, Kunst- und Betonstein“, erklärt Stephanie Annerl das Portfolio des Familienunternehmens, dessen Geschäftsführung sie sich mit Mutter Susanna Annerl teilt, „und unser Angebot ist komplett und rundum, von der Erstberatung bis zur Finalisierung, sofern die Kundschaft das will“. In der Praxis beinhaltet das jeden Schritt von der Planung und Beratung über Herstellung und Lieferung bis hin zur Verlegung. Das Prinzip des Komplettpakets gilt natürlich auch für die Sanierung und Restaurierung vorhandener Bestände.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker freut es besonders, dass „diese verlässliche und stabile Wirtschaftsgröße die Region nicht nur als Arbeitgeber maßgeblich prägt, sondern dass – besonders auch angesichts der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt – hier auch ein Lehrling zum Betonfertigungstechniker ausgebildet wird“.

Bundesspartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster und WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Silvia Rupp sind sich einig über den Stellenwert der Lehrlingsausbildung: „Dass Gierer Terrazzo weit über die Bezirksgrenze hinaus bekannt ist, liegt zweifellos an der Qualität des Unternehmens. Ich freue mich, dass damit auch das Vorbild als Lehrbetrieb ebenso großflächig wirkt!“

