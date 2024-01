Vom Lehrling zur Unternehmerin: Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Lukas Karl besucht Haar Werk24

Jungunternehmerin Marina Schabes hat mit ihrem Unternehmen Haar Werk24 einen lang gehegten Traum verwirklicht. Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Lukas Karl besuchte den Salon in Kleinpertholz, um die Erfolgsgeschichte der jungen Unternehmerin zu würdigen.

Die Leidenschaft für den Friseurberuf begann für Marina Schabes bereits in ihrer Kindheit, als sie selbst Hand an ihre Haare legte. Mit 20 Jahren Berufserfahrung, Topplatzierungen bei nationalen und internationalen Friseurwettbewerben und ständigen Weiterbildungen setzt Marina Schabes ihr umfangreiches Können im eigenen Salon um. Qualität steht bei Haar Werk24 im Fokus, wobei Schabes ausschließlich mit hochwertigen Produkten arbeitet. Neben Farb- und Schnitttechniken bietet sie auch Haarverlängerungen und -verdichtungen an. Ihr größtes Glück zieht sie daraus, wenn ihre Kunden den Salon mit einem Lächeln verlassen und auch zu Hause mit ihrer Frisur zufrieden sind.