Betriebsbesuch Hochrieß

Über den Winter ist das Angebot der Hochrieß um hochwertige Lodges gewachsen. Direkt im Wildpark gelegen, bieten diese ein unvergleichbares Angebot zur Erholung inmitten der Natur. WK-Scheibbs Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl und Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater machten sich vor Ort ein Bild der gelungenen Erweiterung, des von der Familie Distelberger betriebenen Ausflugszieles im wunderschönen Erlauftal. Mit über 300 Tieren ist der Wildpark ein Anziehungspunkt für Alt und Jung. Im Familienhotel befindet sich auch ein Restaurant, welches alle kulinarischen Wünsche erfüllt.

www.hochriess.at