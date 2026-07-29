Betriebsbesuch im CubeStore Wien Nord – Dein Bikestore

Bezirksstellenobmann Andreas Minnich besuchte den CubeStore Wien in Langenzersdorf, den Partner rund um Fahrrad, E-Bike und Dienstradleasing im Bezirk und lies sich über die Vorteile von Bikeleasing beraten.

Mit Bikeleasing können Dienstnehmer gegenüber einem Privatkauf bis zu 45 % sparen – inklusive Versicherung.

Das Wunschrad wird bequem über den Arbeitgeber mittels Gehaltsumwandlung finanziert und steuerlich gefördert.

Genauere Infos und persönliche Beratung bei

www.cube-store-wien-nord.at