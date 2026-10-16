Betriebsbesuch im Elisabethhof: Gesundheit und Wohlbefinden unter einem Dach

Im Rahmen eines Betriebsbesuches informierten sich FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller über das Konzept des Elisabethhof in Perchtoldsdorf und tauschten sich mit Dr. Stephanie Kapsch über die Entwicklung des Standorts und ihre unternehmerischen Erfahrungen aus.

Mit dem Elisabethhof wurde in der Elisabethstraße 1 ein Gesundheitszentrum geschaffen, welches moderne medizinische Versorgung mit persönlicher Atmosphäre verbindet.

Im Mittelpunkt steht insbesondere die Dermatologie und ästhetische Medizin. Dr. Stephanie Kapsch setzt dabei auf medizinisch fundierte Behandlung und einen ganzheitlichen Ansatz. Ergänzt wird das Angebot durch professionelle Kosmetik und apparative Behandlungen.

Beim gemeinsamen Rundgang und Gespräch erhielten Elisabeth Dorner und Andrea Lautermüller einen Einblick in das vielseitige Konzept und die Verbindung unterschiedlicher Angebote an einem Standort.

„Der Elisabethhof zeigt sehr schön, wie fachliche Kompetenz, Unternehmergeist und ein modernes Gesundheitskonzept miteinander verbunden werden können. Besonders spannend war für uns der persönliche Austausch und der Einblick in die Entwicklung dieses besonderen Standorts“, so Elisabeth Dorner abschließend.