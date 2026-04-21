Betriebsbesuch im philoro GOLDWERK

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Afterwork:Connect:Korneuburg“ luden das Stadtmarketing Korneuburg und die Wirtschaftskammer zum Businesstreffen für Wirtschaftstreibende in Korneuburg ein.

76 Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die einmalige Gelegenheit, das GOLDWERK der Firma philoro zu besichtigen.

Auf einem 35.000 Quadratmeter großen Areal im Businesspark wurde in 19 Monaten Bauzeit das neue Goldwerk - die Schneideanstalt und Firmenzentrale von philoro - errichtet und vor zwei Jahren eröffnet. Durch aktives Recycling von Altgold, schließt philoro die Lücke im Edelmetallwertekreislauf und trägt zur nachhaltigen Nutzung wertvoller Ressourcen bei. Die State-of-the-Art Scheideanstalt setzt mit seiner vollautomatisierten Schließfachanlage mit bis zu 3000 Fächern neue Maßstäbe in puncto Sicherheit und Technologie. So verbindet philoro regionale Wertschöpfung mit Innovation und Verantwortung. Mit der Eröffnung des philoro GOLDWERKS ist philoro nicht nur Komplettanbieter rund um das Thema Edelmetalle und Verwahrung, sondern gleichzeitig auch Produzent eigener philoro Barren "Made in Austria“.

Im GOLDWERK in Korneuburg befindet sich auch eine Filiale, in der über Anlageprodukte, den Ankauf von Altgold und die unterschiedlichen Verwahrungsmöglichkeiten, wie die vollautomatische Schließfachanlage, informiert wird.

Das Unternehmen betreibt 17 Standorte in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und in New York mit rund 250 Mitarbeiter:innen.

Geschäftsführer René Brückler informierte über diese beeindruckenden facts bei seiner Begrüßung.

www.philoro.com

© WKNÖ Von der Jungen Wirtschaft waren dabei: Thomas Tischnofsky und JW- Bezirksvorsitzender Patrick Heidrich mit philoro- Regionalleiter Mario Fröst und Stadtmarketingobmann Michael Weingartshofer



