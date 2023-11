WKNÖ und NÖBEG auf Betriebsbesuch bei der Logistik Werfring GmbH in Mannswörth (Bezirk Bruck/Leitha)

Seit 1965 betreibt das Unternehmen die Reinigung, Reparatur und Überprüfung von Silo- und Tankfahrzeugen im Chemie- und Lebensmittelbereich mit heute insgesamt fünfzig Beschäftigten. „Wegen ihrer jahrzehntelangen Erfahrung, der hervorragenden Lage inmitten des europäischen Schienennetzes und wegen des umfassenden Leistungsangebots sticht Werfring unter den Mitbewerbern besonders heraus,“ gratuliert WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. „Wir stehen bereits in der dritten Generation für Verlässlichkeit, Sicherheit und Qualität in den Bereichen Transport, Logistik, Reinigung und Kesselwaggon. Die Wahrung der Firmenkultur – Nährboden für Kreativität, Qualität und Vertrauen zu sein – liegt uns dabei besonders am Herzen“, betont Geschäftsführer Johann Werfring.

Um diese Qualität zu sichern, sind laufend Verbesserungen nötig: Sämtliche Anlagen brachte man in einem Riesenprojekt auf europaweit führendes technisches Niveau, womit das Angebot an Reparatur und Wartungsleistungen deutlich erweitert wurde. Damit verbunden war auch die Umsetzung von allen aktuell umweltrelevanten Maßnahmen.

Damit niederösterreichische Unternehmen kontinuierlich wachsen können, unterstützt die NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH – NÖBEG mit dem NÖ Beteiligungsmodell. „Wir unterstützten das Investitionsprojekt der Firma Werfring parallel zu Eigenmitteln, Zuschuss und klassischer Bankfinanzierung durch das langfristig orientierte NÖ-Beteiligungsmodell.“, betont NÖBEG-Geschäftsführer Stefan Chalupa.

„So wird heimischen Firmen der Zugang zu maßgeschneiderten Finanzierungsmodellen erleichtert und es werden nachhaltige Wachstumsmöglichkeiten geschaffen. Die NÖBEG ist daher der optimale Finanzierungspartner für die heimische Wirtschaft.“, erläutert NÖBEG-Geschäftsführerin Doris Agneter.

„In Lösungen zu denken – und zwar in Lösungen, die nicht kurzfristig, sondern langfristig gedacht sind, ist fest in der Firmen-DNA von Werfring verankert. Dass in der NÖBEG ein ebenso denkender Finanzierungspartner gefunden wurde, sichert nicht nur den anhaltenden Erfolg des Unternehmens, sondern ist beispielgebend für ganz Niederösterreich“, freut sich WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

© NÖBEG V.l.: NÖBEG-Geschäftsführer Stefan Chalupa, Geschäftsführer Johann Werfring, Geschäftsführer Marc Werfring, NÖBEG-Geschäftsführerin Doris Agneter und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.





