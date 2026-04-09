Betriebsbesuch von Frau in der Wirtschaft

Silvia Schuh, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Waidhofen/Thaya, besuchte Nadja Holzbrecher anlässlich ihrer Firmengründung und wünschte viel Erfolg für den Start in die Selbstständigkeit.

Nadja Holzbrecher macht Ideen sichtbar - durch starkes Branding & Grafikdesign für kleine, eigenständige Marken.

www.nadjaholzbrecher-designs.com

© Grafenschlag Bezirksvorsitzende Frau in der Wirtschaft Silvia Schuh (links) und Nadja Holzbrecher



