Betriebsbesuch von Frau in der Wirtschaft
Grafenschlag
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Aktualisiert am 09.04.2026
Silvia Schuh, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Waidhofen/Thaya, besuchte Nadja Holzbrecher anlässlich ihrer Firmengründung und wünschte viel Erfolg für den Start in die Selbstständigkeit.
Nadja Holzbrecher macht Ideen sichtbar - durch starkes Branding & Grafikdesign für kleine, eigenständige Marken.
www.nadjaholzbrecher-designs.com