Betriebsbesuch von WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker bei Tischler Sebastian Hahn

Wie erfolgreiche Betriebsnachfolge in der Praxis aussieht, davon überzeugte sich WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker bei einem Betriebsbesuch in der Tischlerei Sebastian Hahn in Drosendorf. Hahn übernahm mit knapp 21 Jahren eine bestehende Tischlerwerkstatt mit zwei Mitarbeitern von Wolfgang Cerny und erfüllte sich damit seinen Wunsch, als selbstständiger Tischler tätig zu sein. Heute beschäftigt der Betrieb bereits acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bildet zwei Lehrlinge in Tischlerei und Tischlereitechnik aus. „Für mich war die Übernahme die Chance, früh Verantwortung zu übernehmen und meinen eigenen Weg zu gehen. Ich konnte auf einer bestehenden Werkstatt aufbauen und gleichzeitig meine Vorstellungen von Qualität, Nachhaltigkeit und einem fairen Miteinander umsetzen. Dass wir heute auch zwei Lehrlinge ausbilden, freut mich besonders, denn damit geben wir das Tischlerhandwerk an die nächste Generation weiter“, betont Sebastian Hahn.

© Foto Andraschek V.l.: Bezirksstellenleiterin Sabina Müller, Bezirksstellenobfrau Margarete Jarmer, Unternehmer Sebastian Hahn und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.