Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Ecker besuchte zwei Standorte der Brantner Gruppe

Die heutige Brantner Gruppe geht auf das 1936 gegründete Traditionsunternehmen der Familie Brantner zurück. Das Unternehmen wird in dritter Generation am Gründungsort Krems an der Donau geführt. Brantner verfügt heute über 67 Niederlassungen und Joint Ventures in fünf Ländern und beschäftigt rund 2.745 Mitarbeiter:innen. „Brantner zeigt eindrucksvoll, wie Innovation und Nachhaltigkeit in Niederösterreich erfolgreich gelebt werden kann. Die wichtigen Impulse für die Kreislaufwirtschaft sind weit über Niederösterreichs Grenzen hinaus beispielgebend“, betont Wolfgang Ecker. Brantner logistic solutions bewegt über 200 Fahrzeuge, davon rund 160 im internationalen und über 40 im nationalen Verkehr. Die Verteilung der Warenströme erfolgt über die Tochterfirma STL Logistics. Mit Brantner Real Estate & Investment ist das Unternehmen im Immobilienbereich tätig und setzt bei Verkauf, Vermietung und Verwaltung von Wohnungen und Häusern auf nachhaltige und umweltbewusste Nutzungskonzepte. Auch die besuchten Niederlassungen der Brantner Gruppe zeigen, dass Ökologie und Ökonomie keinen Gegensatz darstellen, sondern mehr und mehr Grundbedingung für das jeweils andere sind.

Mit Brantner green solutions denkt das Unternehmen die Entsorgung von Abfällen neu und hat sich deshalb voll und ganz der Kreislaufwirtschaft verschrieben. „Die Abfälle von heute sind die Ressourcen von morgen - so viele Wertstoffe wie möglich werden durch Recycling und Upcycling einer neuen Verwendung zugeführt“, beschreiben die Geschäftsführer Reinhard Grießler und Josef Scheidl das modernste Kompost- und Erdenwerk Österreichs am Standort in Gneixendorf (Brantner Erdenreich). Biogene Abfälle werden hier zu Bio-Komposten und hochwertigen Erden- und Substraten verarbeitet, die von dort direkt für den eigenen Garten abgeholt werden können.

2025 hat Brantner gemeinsam mit Neveon Österreichs erstes Matratzenrecycling-Unternehmen "LOOP-it" am Standort Oberwölbling gegründet. Das Joint Venture recycelt gebrauchte Matratzen mechanisch. „Die gewonnenen Rohstoffe fließen in neue Produkte wie Teppichunterlagen oder Schalldämmung ein, womit LOOP-it einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leistet“, freut sich Geschäftsführer Jernej Hren (LOOP-it).

„Unsere Wirtschaft ist auf engagierte Unternehmen wie die Brantner Gruppe angewiesen. Ich bin stolz auf Vorzeige-Unternehmen wie dieses“, gratuliert WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, „sie sind leuchtende Beispiele für Umwelt- und Regionalbewusstsein, gepaart mit herausragendem, international erfolgreichem Unternehmertum.“

© Georg Pomassl V.l.: Geschäftsführer Josef Scheidl (Brantner green solutions), WKNÖ-Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann (Krems), WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Maria Gindl, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und Geschäftsführer (Österreich) Reinhard Grießler (Brantner green solutions).